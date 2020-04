Vzpostavljeno sodelovanje za izboljšanje stanja Blejskega jezera

Bled, 21. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je ob bližajočem se svetovnem dnevu Zemlje danes obiskal Bled, kjer je s predstavniki občine in pristojnih državnih institucij spregovoril o zaskrbljujočem stanju Blejskega jezera. Kot je izpostavil, je mogoče s sodelovanjem počasi in vztrajno izboljšati kakovost jezera. Stekli so tudi že konkretni ukrepi.