Bled si po vzoru Ljubljane želi posebnega zakona in statusa

Bled, 12. marca - Na Bledu je lanski ponovni zamik izgradnje južne obvoznice spodbudil razmišljanja, da osrednji turistični simbol Slovenije in glavni turistični promotor države potrebuje poseben status in dodatna sredstva, podobno kot to velja za glavno mesto. Zato na blejski občini razmišljajo o oblikovanju zakona o Bledu.