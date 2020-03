Dotrajan most čez Jezernico na Bledu nakazal nujnost izgradnje obvoznice

Bled, 7. marca - Na državni cesti Bled-Bohinj na Mlinem je poškodovan most čez Jezernico, kjer je zato oviran promet. Direkcija RS za infrastrukturo naj bi poskrbela za obnovo mostu še pred začetkom poletne sezone. Je pa dotrajana cestna infrastruktura lahko opomin na to, kako potrebna je izgradnja južne razbremenilne ceste, so prepričani na občini.