Občina z državo začela pogovore o ukrepih za izboljšanje stanja Blejskega jezera

Bled, 24. marca - Pozivi blejske občine pristojnim državnim organom za pomoč pri skrbi za Blejsko jezero so obrodili sadove. Predstavniki ključnih organov so se v soboto udeležili sestanka na Bledu, na katerem so se dogovorili za pospešeno izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja jezera, ki se je letošnjo zimo zaradi razrasta cianobakterij obarvalo rdeče.