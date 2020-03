Ob še dodatnem poslabšanju stanja Blejskega jezera razmislek o ukrepih

Bled, 4. marca - Rezultati meritev so februarja pokazali izrazito poslabšanje stanja Blejskega jezera, ki je letošnjo zimo podvrženo obsežnemu razrastu cianobakterij. Po težavah z zaustavijo dotoka Radovne in sušo k težavam prispeva še urejanje kanalizacije in ribogojnice v bližini regatnega centra. O tem bo govora tudi na današnjem sestanku na Bledu.