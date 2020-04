Stečajni upravitelji in odvetniki za zagon sodišč, vrhovno sodišče proti

Ljubljana, 16. aprila - Zbornica upraviteljev Slovenije in Odvetniška zbornica Slovenije sta vrhovno sodišče pozvali, naj sprosti delo sodišč v primerih, ko je to mogoče na daljavo. Opozarjajo na negativen vpliv med drugim na odpuščene delavce, poplačila upnikov in prestrukturiranja podjetij. Vrhovno sodišče je, tudi ob mnenju gospodarskega ministrstva, proti.