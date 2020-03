Pozeba v teh dneh škodo povzroča predvsem sadjarjem

Ljubljana, 25. marca - Nizke temperature, mrzel veter in ponekod celo sneg v teh dneh na nekaterih območjih Slovenije že povzročajo škodo na kmetijskih površinah. Kot je za STA povedala Dušica Majer iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, bodo največ škode utrpeli sadjarji, saj so nekatere vrste, ki so v polnem cvetu, že precej poškodovane.