Mediana: Zaskrbljenost med prebivalci Slovenije zaradi novega koronavirusa počasi upada

Ljubljana, 14. aprila - Delež prebivalcev Slovenije, ki so zaradi epidemije novega koronavirusa zelo zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih, se počasi zmanjšuje, je pokazala raziskava agencije Mediana. Med najpogostejšimi težavami je močno poraslo pomanjkanje družbenih stikov z družino in prijatelji. Več kot tretjina jih ima tudi občutek omejenosti.