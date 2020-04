Na ministrstvu doslej dobili 215 prijav za sezonsko delo

Ljubljana, 13. aprila - Na ministrstvu za kmetijstvo so danes do 17. ure prejeli skupno 215 prijav za pomoč kmetijskim pridelovalcem. Trenutno je takih, ki iščejo sezonske delavce, sedem, in sicer trije za dela v hmeljiščih, dva za delo na njivi, eden za raznovrstna dela na ekološki kmetiji in eden za dopolnilne dejavnosti, so za STA pojasnili na ministrstvu.