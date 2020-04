V času epidemije koronavirusa velik del sodnikov in sodnega osebja dela od doma ali pa so na čakanju

Ljubljana, 2. aprila - V času, ko sodni roki ne tečejo in sodišča opravljajo le nujne zadeve, veliko sodnikov in sodnega osebja delo opravlja od doma ali pa so čakanju. Natančnejših podatkov, kako je s tem na posameznih sodiščih, na vrhovnem sodišču nimajo. Konkretno pa pri njih od 29 sodnikov dnevno v službo prihaja največ sedem sodnikov. O delu je treba poročati.