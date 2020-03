POP TV: S koronavirusom okužena tudi zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Ljubljana, 23. marca - Z novim koronavirusom sta okužena tudi zdravnik in zdravstveni tehnik v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Oba sta se okužila od člana družine, ki je bil v tujini. V bolnišnici so vse, ki so bili z njima v stiku, testirali. Večina testov je bila negativnih, na nekaj rezultatov pa še čakajo, je poročal POP TV.