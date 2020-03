Sindikat: Mercator, Tuš in Leclerc še vedno odprti po 18. uri

Ljubljana, 23. marca - Mercator, Tuš in Eleclerc kršijo vladni odlok o začasni prepovedi prodajanja blaga in storitev potrošnikom, po katerem so živilske trgovine odprte najdlje do 18. ure, so sporočili iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Če se bodo kršitve nadaljevale, bodo zaposlenim svetovali sklicevanje na zakon, ki jim omogoča zapustiti delovno mesto.