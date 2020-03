V Sloveniji 442 okuženih z novim koronavirusom, vlada hiti na pomoč gospodarstvu

pripravila Martina Gojkošek

Ljubljana, 23. marca - Okužbo z novim koronavirusom so do 14. ure potrdili pri skupno 442 osebah v Sloveniji, v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pa je umrl tretji bolnik s potrjeno okužbo koronavirusa. Vlada medtem pospešeno pripravlja zakonski sveženj za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, ki naj bi bil za obravnavo v DZ pripravljen do petka.