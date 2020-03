Ukom z novim načinom organizacije izjav za medije

Ljubljana, 23. marca - Po kritikah na račun omejene komunikacije med predstavniki vlade in mediji v času epidemije so v Uradu vlade za komuniciranje prešli na nov način organizacije izjav za medije, vanje bo vključen moderator, ki bo bral novinarska vprašanja. V Društvu novinarjev Slovenije so to potezo ocenili kot korak naprej, je pa še ne vidijo kot idealne.