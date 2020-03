Vlada pretresa nove ukrepe za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu

Ljubljana, 23. marca - Vlada na Brdu pri Kranju obravnava smernice za pripravo zakonskega svežnja za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu v času krize zaradi epidemije koronavirusa. Ukrepi, po napovedih vredni vsaj tri milijarde evrov, so med drugim usmerjeni v ohranjanje delovnih mest in pomoč samozaposlenim, napovedano je tudi nagrajevanje najbolj obremenjenih.