Operaterji kljub močno povečani uporabi storitev brez večjih težav

Ljubljana, 23. marca - Telekomunikacijski operaterji Telekom Slovenije, Telemach, T-2 in A1 v zadnjem času beležijo močno povečano uporabo telekomunikacijskih storitev, zaradi česar so zelo obremenjena tudi njihova omrežja. Kljub temu do večjih težav ne prihaja. Kot so še navedli za STA, razmere nenehno spremljajo in so na reševanje morebitnih večjih težav pripravljeni.