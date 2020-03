Verske skupnosti v skupni izjavi pozvale k spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije

Ljubljana, 23. marca - Največje verske skupnosti v Sloveniji so v času epidemije novega koronavirusa v skupni izjavi izrazile podporo vsem ukrepom vlade, ki prispevajo k varovanju zdravja prebivalcev, še zlasti starejših in bolnih. Prepričani so, da lahko samo odločno izvajanje ukrepov omeji in upočasni epidemijo, dokler ne bodo na voljo še druga učinkovita sredstva.