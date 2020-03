V metliškem domu starejših rast števila okuženih

Metlika, 23. marca - V Domu starejših občanov Metlika raste število stanovalcev z znaki okužbe z novim koronavirusom. Vsi varovanci imajo zagotovljeno 24-urno zdravniško oskrbo in pomoč. Tri okužene stanovalce z blagimi simptomi so izolirali in preselili v enoto metliške Komende, kjer so za tovrstne primere namestili 17 postelj. Do zdaj so odkrili skupaj 17 okuženih.