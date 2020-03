Gorenjski turistični kraji konec tedna v veliki meri samevali

Bohinj/Bled/Kranjska Gora, 23. marca - Medtem ko so prejšnji konec tedna ljudje še množično obiskovali slovenske turistične kraje, pa so ta konec tedna v gorenjskih turističnih biserih opazili, da je večina ljudi upoštevala pozive za zajezitev novega koronavirusa. Tako sta bila Kranjska Gora in Bled praktično prazna, pa tudi v Bohinju ni bilo opaziti veliko ljudi.