Upokojenci naj obiščejo banke in hranilnice le v nujnem primeru

Ljubljana, 23. marca - Banke in hranilnice zaradi zaščite svojih strank in zaposlenih pozivajo upokojence, ki jim bodo konec meseca nakazane pokojnine, da poslovalnice obiščejo le v nujnem primeru. Izogibajo naj se uporabi gotovine, za pomoč naj prosijo pooblaščence svojih računov, so sporočili z Združenja bank Slovenije.