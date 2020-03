Anketa GZS pokazala resne težave velike večine podjetij

Ljubljana, 23. marca - Resne težave v poslovanju zaradi zmanjšanega povpraševanju tako na domačem trgu kot iz tujine, sprejetih ukrepov vlade in pretrganih dobaviteljskih verig ima 93 odstotkov gospodarskih subjektov, je pokazala anketa GZS. Za preprečitev gospodarske in socialne krize je potreben paket v vrednosti od dveh do štirih milijard evrov, ocenjuje zbornica.