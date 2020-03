Po novem za nekatere skupine testiranje tudi ob zgolj blagih bolezenskih znakih

Ljubljana, 23. marca - Ministrstvo za zdravje je skupaj s stroko pripravilo novo definicijo za prijavo in spremljanje novega koronavirusa. Po novem bodo starejši od 60 let, osebe z rizičnimi obolenji za virus in z imunskimi pomanjkljivostim testirani tudi, če bodo imeli zgolj blage klinične znake. Pri ostalih osebah z blagimi znaki je presoja prepuščena zdravniku.