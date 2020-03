Zaradi hrvaške prepovedi dela dnevnim migrantom na Dolenjskem in v Beli krajini prilagajajo proizvodnjo

Novo mesto, 23. marca - Na Dolenjskem in v Beli krajini je skupaj zaposlenih 650 delavcev, ki na delo dnevno prihajajo s Hrvaške. Po hrvaški petkovi prepovedi dela za dnevne migrante na tem območju se tamkajšnja podjetja njihovi odsotnosti prilagajajo s prilagajanjem poslovnih procesov. Delo brežiške in novomeške bolnišnice ni in ne bo okrnjeno.