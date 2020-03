Slovenija v boju proti širjenju novega koronavirusa sprejela vrsto ukrepov

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 23. marca - Vlada Marjana Šarca in vlada Janeza Janše, ki je z delom začela 13. marca, sta v boju proti širjenju novega koronavirusa in njegovim posledicam za ljudi in gospodarstvo sprejeli že vrsto ukrepov na različnih področjih. STA objavlja kronologijo pomembnejših korakov države od potrditve prve okužbe na slovenskih tleh.