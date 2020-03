Pekarna Mlinar začasno zaprla prodajalne

Ljubljana, 23. marca - Pekarna Mlinar je zaradi epidemije koronavirusa v soboto začasno zaprla 18 prodajaln v Sloveniji, ki poslujejo na območju Ljubljane, Maribora in Celja. Že nekaj dni pred tem je prihajalo do pogostih motenj v distribucijskem sistemu med Hrvaško in Slovenijo, kar je negativno vplivalo tudi na kakovost oskrbe v slovenskih prodajalnah.