Guverner Vasle za STA: Učinki koronavirusa na gospodarsko rast ogromni, ukrepanje temu primerno

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 23. marca - Učinki novega koronavirusa na slovensko in evropsko gospodarsko rast bodo ogromni, ukrepi denarne politike pa so in bodo prilagojeni velikosti škode, ki bo nastala, je v pogovoru za STA zatrdil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Za uspešen spopad s krizo je po njegovem ključen enako odločen in hiter odziv fiskalne politike.