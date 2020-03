Evroposlanci pozivajo k pomoči Grčiji in novemu dogovoru o azilni politiki

Bruselj, 5. marca - Slovenski evroposlanci iz Evropske ljudske stranke (EPP) so na pobudo Romane Tomc s še 40 kolegi v sredo v pismu Evropski komisiji in Svetu EU izrazili zaskrbljenost nad zaostrovanjem migrantske krize na grško-turški meji in nad možnim stopnjevanjem te krize po vsej EU. Pozvali so k pomoči Grčiji in novemu evropskemu dogovoru o azilni politiki.