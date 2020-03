V brežiški bolnišnici ob državnih sanacijskih vložkih drugo leto zapored pozitivno

Brežice, 3. marca - V Splošni bolnišnici Brežice so po interventnih državnih sanacijskih vložkih za pokrivanje izgube preteklih let lani drugo leto zapored poslovali pozitivno. Ob državnem vložku 320.000 evrov so lani ustvarili nekaj več kot 540.000 evrov dobička. Če odštejejo pomoč tako lanski presežek prihodkov nad odhodki znaša nekaj več kot 220.000 evrov.