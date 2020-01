Brežiški Ekonomski in trgovski šoli odobrili programa zdravstvene nege

Brežice, 17. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je brežiški Ekonomski in trgovski šoli po njenem 14 letnem prizadevanju za uvrstitev programov zdravstvena nega in bolničar med izobraževalne programe, ta odobrilo. V omenjeni šoli bodo tako lahko v novem šolskem letu v program zdravstvena nega vpisali 28 in v program bolničar-negovalec 26 dijakov.