Brežiška bolnišnica lani kljub interventnim sredstvom poslovala z izgubo

Brežice, 18. aprila - V Splošni bolnišnici Brežice so po interventnem državnem sanacijskem vložku za pokrivanje izgube preteklih let v znesku nekaj več kot 260.000 evrov in odpisu dobrih 200.000 evrov neplačanih terjatev preteklo leto končali z nekaj več kot 200.000 evrov izgube. Brežiška bolnišnica za letos načrtuje nekaj manj kot 450.000 evrov minusa.