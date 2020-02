Prepoved obiskov v Splošni bolnišnici Brežice

Ljubljana, 28. februarja - Splošna bolnišnica Brežice zaradi velikega števila okužb dihal in omejevanja širjenja virusnih okužb do preklica prepoveduje obiske na vseh oddelkih bolnišnice. Na otroškem oddelku lahko otroka spremlja ali obišče eden od staršev.

Za bolnike, ki potrebujejo nujno obravnavo, in bolnike, ki so naročeni na preiskave v specialistične ambulante, je vstop v bolnišnico omejen na eno vstopno točko, in sicer preko Urgentnega centra.

Informacije o hospitaliziranih bolnikih bodo svojcem dosegljive preko telefonskih številk 07/46-68-227 in 07/46-68-156 (interni oddelek od 14.30 do 15. ure), 07/46-68-160 (negovalni oddelek od 14.30 do 15. ure), 07/46-68-126 (kirurški oddelek od 16.50 do 17.20 ure) ter 07/46-68-137 (oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine (CIT) od 13. do 13.30 ure).

Kontakt v Urgentnem centru SB Brežice za osnovne informacije ob sumu na okužbo s koronavirusom je 07/46-68-246, so še sporočili iz brežiške bolnišnice.