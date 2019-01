Brežiška bolnišnica z dodatno nadstandardno ponudbo ginekološko-porodnega oddelka

Brežice, 23. januarja - Na ginekološko-porodnem oddelku Splošne bolnišnice Brežice so uporabi danes predali nadstandardni sobi. Brežiška bolnišnica in donatorji so za naložbo zbrali skupaj skoraj 50.000 evrov. Bolnišnica je lani prenovila tudi porodno sobo in jo na novo opremila, kupili so najsodobnejšo ultrazvočno napravo in za to skupaj odšteli dodatnih 85.000 evrov.