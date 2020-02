Zaposlenim v Marjetici Koper višje plače in dodaten del regresa

Koper, 25. februarja - Potem ko so predstavniki vodstva in zaposlenih v komunalnem podjetju Marjetica Koper v ponedeljek po šestih urah pogajanj le uspeli priti do soglasja in preprečiti za danes napovedano stavko, so v sindikatu natančneje predstavili stavkovni sporazum. Poleg višjih plač se denimo zaposlenim obeta izplačilo dodatnega dela regresa.