Nadaljujejo se pogajanja v Marjetici Koper

Koper, 24. februarja - V komunalnem podjetju Marjetica Koper se bodo danes nadaljevala pogajanja o stavkovnih zahtevah delavcev in če dogovora ne bo, se v torek obeta stavka. V petek so že dosegli dogovor glede kolektivnega nezgodnega zavarovanja, danes bodo govorili še o zvišanju osnovnih plač in plačilu nadomestila plače za čas stavke.