Nadzorniki Marjetice Koper na izredni seji o napovedani stavki

Koper, 19. februarja - Nadzorni svet javnega podjetja Marjetica Koper bo na izredni seji razpravljal o napovedani stavki in razmerah v družbi. Na sejo so vabljeni tudi predstavniki vodstva podjetja in sindikata, so poročali mediji. Izključena ni niti možnost, da bi se moral posloviti direktor Marjetice Koper Alfred Draščič.