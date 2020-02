V Marjetici Koper za 25. februar napovedali stavko

Koper, 15. februarja - V Marjetici Koper so za 25. februar napovedali stavko, ki bo trajala do izpolnitve delavskih zahtev. Pričakujejo dvig osnovnih plač, sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačilo nadomestila plače za čas stavke, danes poročata časnika Primorske novice in Delo.