V Marjetici Koper dogovor glede zavarovanja, o plačah v ponedeljek

Koper, 21. februarja - Vodstvo in stavkovni odbor v komunalnem podjetju Marjetica Koper so se danes na nadaljevanju pogajanj dogovorili glede kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene. S tem so dosegli sporazum o eni od stavkovnih zahtev, pogovore o drugih dveh - zvišanju osnovnih plač in plačilu nadomestila plače za čas stavke - bodo nadaljevali v ponedeljek.