Dediščina plebiscita sta tudi Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 26. septembra - Klub koroških Slovencev je bil ustanovljen 13. oktobra 1928 v Celju na shodu pregnanih z današnje avstrijske Koroške po koroškem plebiscitu 10. oktobra 1920. Podružnice tega kluba so nato bile ustanovljene po več krajih, kot so Maribor, Celje, Prevalje, Trbovlje, Zagreb in Beograd. Danes delujeta Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru.