Ukrajinec, Palestinec in Slovenca nezakonito vozili migrante

Ljubljana, 17. februarja - Na območju Kočevja, Štalcerjev in Prigorice so policisti v nedeljo obravnavali tri ločene primere nezakonitega prevoza migrantov. Gre za državljana Ukrajine, Palestine in za dva državljana Slovenije, skupno pa so prevažali 20 tujcev. Vse tri voznike in sopotnika so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja, so sporočili s policije.