Rogatec, 14. februarja - Na območju Trličnega v občini Rogatec so policisti v četrtek ob 22.30 ustavili 43-letnega ukrajinskega voznika osebnega vozila, ki je prevažal šest Iračanov. Policisti so vse pridržali, voznika pa bodo kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.