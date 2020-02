Policija lani obravnavala 16.099 ilegalnih prehodov meje

Ljubljana, 7. februarja - Policija je v lanskem letu obravnavala 16.099 nezakonitih prehodov državne meje, kar je 73,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ko so jih obravnavali 9262. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 4991 migrantov.