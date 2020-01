Hrvatici v avtu prevažali nezakonita migranta s Kosova

Sežana, 14. januarja - Policisti so v ponedeljek ob 22.30 na avtocesti pred počivališčem Fernetiči ustavili osebni avtomobil. 28-letna voznica in 25-letna sopotnica, obe državljanki Hrvaške, sta prevažali kosovska državljana, ki sta nedovoljeno vstopila v državo na območju Policijske uprave Novo mesto. Zoper obe bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s policije.