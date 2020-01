V avtomobilu prevažal 13 migrantov

Ljubljana, 24. januarja - Brežiški policisti so v četrtek okoli 22. ure med varovanjem državne meje prijeli 22-letnega voznika iz Slovenije. V osebnem avtomobilu je namreč prevažal 13 državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito vstopili v državo. Voznika so pridržali, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo, so sporočili s policije.