Mineva 70 let od smrti Prežihovega Voranca

Kotlje, 18. februarja - Mineva 70 let od smrti koroškega pisatelja in politika Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca (1893-1950). Spomin na pisatelja je na Koroškem močno prisoten tako skozi njegova dela kot tudi prek spominskega muzeja in tradicionalnih dogodkov. Ob okrogli obletnici pisateljeve smrti posebno slovesnost drevi pripravljajo v njegovih domačih Kotljah.