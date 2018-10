V Kotljah slavnostna akademija ob zaključku 21. Kuharjevih dnevov

Kotlje, 26. oktobra - Tudi letos se v Kotljah v Občini Ravne na Koroškem spominjajo bratov Kuhar - Alojza, Ivana, Avgusta in Lovra, ki so pustili pomemben pečat v lokalnem in tudi širšem prostoru. V okviru 21. Kuharjevih dnevov se je v oktobru zvrstilo več prireditev, ki jih zaključujejo ta konec tedna. Drevi ob 18. uri bo v kulturnem domu tudi slavnostna akademija.