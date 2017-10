V Kotljah slovesno ob 20-letnici Kuharjevih dnevov

Kotlje, 27. oktobra - V spomin na brate Kuhar - Alojza, Ivana, Avgusta in Lovra, ki so pustili pomemben pečat v lokalnem in tudi širšem prostoru, Kulturno društvo Kotlje vsako leto pripravi Kuharjeve dneve. Ob letošnji 20-letnici te prireditve bo drevi ob 19. uri v Kotljah slavnostna akademija, na katerih bo osrednja govornica etnologija in zgodovinarka Karla Oder.