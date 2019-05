Festival solzic kot poklon Koroški pod Uršljo goro

Kotlje, 17. maja - V organizaciji Društva za turizem in življenje Solzice Ravne in Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost se danes v Kotljah začenja dvodnevni Festival solzic, ki predstavlja poklon Koroški pod Uršljo goro. Festival bo letos med drugim povezal slovenske kraje, kjer je del turistične zgodbe povezan s peklom.