Spominski prostori pred več izzivi

Ravne na Koroškem, 30. avgusta - Spominske sobe in hiše, pri ureditvi katerih sodeluje več strok, so pred več izzivi. Nekatere propadajo, obnovljene pa se soočajo tudi s tem, kako naj bodo čim bolj zanimive mlajšim obiskovalcem, so med drugim ugotavljali sodelujoči na okrogli mizi, ki so jo ob 40-letnici spominskega muzeja Prežihovega Voranca pripravili na Ravnah na Koroškem.