SOS za okolje: Ukrepa omejitve hitrosti vozil kljub čezmerni onesnaženosti še niso izvedli

Ljubljana, 17. februarja - V prizadevanjih za izboljšanje kakovosti zraka je država v posebnih načrtih za mestne občine Ljubljana, Maribor, Celje in Novo mesto s 1. novembrom lani predvidela omejevanje hitrosti vozil na avtocestah in hitrih cestah v primeru čezmerne onesnaženosti z delci PM 10. A do takih omejitev doslej kljub občasni čezmerni onesnaženosti še ni prišlo.