SOS za okolje: Maribor izboljšuje kakovost zraka

Maribor, 10. februarja - Maribor je med slovenskimi mesti, ki imajo zlasti v zimskem času največ težav z onesnaženim zrakom. Od januarja do novembra lani so v središču mesta izmerili deset preseganj delcev PM 10, leta 2018 jih je bilo 30. Dolgoročno se kakovost zraka v mestu izboljšuje, a so izmerjene vrednosti še vedno nad priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.